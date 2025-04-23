Mehmetçik sınır bölgelerinde operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği mesajını verdi. X hesabından yapılan paylaşımda, "Sarp yollarda kararlı adımlar, vatan için çarpan yürekler..." ifadeleri kaydedildi.



Vatan korumasına doğa şartlarının engel olamayacağı da belirtilerek "Vatan nöbeti, mevsim seçmez " denildi. Binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum alan paylaşımlarla, terör örgütüyle mücadele konusunda her hangi bir rehavetin olmadığı gözler önüne serildi.

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