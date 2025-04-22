Ankara Valiliği'nden CHP'nin Birinci Meclis önündeki programına ilişkin açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE YÜRÜYÜŞ YAPILABİLİR"

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkiinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."