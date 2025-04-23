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İstanbul depreminde ilginç an! Başakşehir'de bir berber tıraşa dükkan önünde devam etti

İstanbul'da meydana gelen peşpeşe depremler korkuturken Başakşehir'de bir berberin müşterisini bina dışına çıkarıp tıraş ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:53
İstanbul depreminde ilginç an! Başakşehir’de bir berber tıraşa dükkan önünde devam etti

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İstanbul'da sabah saatlerinde art arda depremler yaşandı.

İlk olarak saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası tıraşa dükkanın önünde böyle devam etti

Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)

Kısa süre sonra, saat 12.49'da merkez üssü Silivri açıkları olan ve 6.2 büyüklüğünde kaydedilen ikinci bir sarsıntı tüm şehirde hissedildi.

Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)

Artçı depremler tüm şiddetiyle sürerken, vatandaşlar panik halinde sokaklara döküldü.

DEPREME TIRAŞ SIRASINDA YAKALANDI

Bu sarsıntılar sırasında Başakşehir'de deprem anında tıraş yaptığı müşterisiyle birlikte dükkandan çıkan bir berber, müşterisini yarım bırakmayarak tıraşa bina dışında devam etti.

Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)

O ANLAR KAMERADA

Sokakta makası ve tarağı eline alan berberin, işine kaldığı yerden devam etmesi çevredekilerin dikkatini çekerken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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