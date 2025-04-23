İstanbul depreminde ilginç an! Başakşehir’de bir berber tıraşa dükkan önünde devam etti

Deprem sonrası tıraşa dükkanın önünde böyle devam etti

İlk olarak saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kısa süre sonra, saat 12.49'da merkez üssü Silivri açıkları olan ve 6.2 büyüklüğünde kaydedilen ikinci bir sarsıntı tüm şehirde hissedildi.

Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)

Başakşehir'de bir berber depreme rağmen tıraşa devam etti (Ekran görüntüsü)

Artçı depremler tüm şiddetiyle sürerken, vatandaşlar panik halinde sokaklara döküldü.

DEPREME TIRAŞ SIRASINDA YAKALANDI

Bu sarsıntılar sırasında Başakşehir'de deprem anında tıraş yaptığı müşterisiyle birlikte dükkandan çıkan bir berber, müşterisini yarım bırakmayarak tıraşa bina dışında devam etti.