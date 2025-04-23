Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan sokakları karıştıran CHP’ye sert tepki: Sorumsuz davranıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)

BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

CHP lideri Özel'in boykot çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bir siyasetçi 'boykot' lafını kullanırken çok dikkat etmeli. 'Fahiş fiyat uygulayanları boykot edelim' dediğinizde burada bir ideolojik ayrım yok. Sayın Özgür Özel'in yaptığı çok farklı. Doğrudan siyasi, ideolojik bir ayrıştırmaya gidiyor. Bu sorumsuz bir siyaset yarın, 'Filanca AK Partili, gitmeyin oraya' eşiğine varır ve toplumu böler. Ayrıca, 'Açız açız' diye sosyal medya propagandasına yönelenler, şimdi de 'Büyük bir ekonomik tüketim gücümüz var. Bunu siyasal amaçla kullanacağız' diyorlar!" dedi.

Uluslararası ekonomiye ilişkin de konuşan Yılmaz, "Son dönemde uluslararası ekonomide en büyük etkiyi ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları oluşturuyor. 'Trump etkisi' diyebileceğimiz bir belirsizlik dönemi söz konusu. İnsanlar çok riskli olandan daha az riskli olana yöneliyor. Bu ortamda gelişmekte olan ülkelerden özellikle ABD'ye doğru bir finans çekilmesi var. İç pazarımız geniş olduğundan, dış piyasadaki etkiler nispeten ekonomimize daha az yansıyor. ABD ile geniş bir yelpazeye yayılan işbirliğimizin yanı sıra, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.