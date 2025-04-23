PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sokakları karıştıran CHP'ye sert tepki: Sorumsuz davranıyorlar

Turkuvaz Medya'nın Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP'nin söylemlerinin ve sokak siyasetine yönelmesinin finans çevrelerinde güvenlik endişesi yarattığını vurguladı. Yılmaz, "Son dönemde CHP'nin insanımızı kışkırtıcı yaklaşımları var. CHP insanları sokağa çağırdı, buna marjinal gruplar da dahil oldu. 'Gezi benzeri olaylar başlayacak, Türkiye kargaşaya girecek' diye bir hava pompalandı. Bir miktar uluslararası sermayenin dışarıya gitmesine neden olan mesele, güvenlikle ilgili, ekonomik politikalarla değil" ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 07:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan sokakları karıştıran CHP’ye sert tepki: Sorumsuz davranıyorlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya'nın Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DÜŞMANLAŞTIRICI SÖYLEM TOPLUMA SİRAYET EDİYOR"
Yılmaz son dönemlerde CHP'nin kışkırtıcı bir yaklaşımı olduğunu belirterek, "AK Parti başından beri kucaklayıcı, kapsayıcı oldu. Zaman zaman siyasi polemikler yaşanır. Bu da siyasetin doğasında var. Ama niye biz karşı tarafı düşmanlaştıralım? Bunu şu anda CHP yapıyor. 'Meclis savaş alanı, hükümet cunta' gibi laflar akıl kârı değil. Ötekileştirici, kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı söylem topluma da sirayet ediyor. Bunu yapan siyasetçi sorumsuz davranıyor, üreteceği toplumsal maliyeti de umursamıyor demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)



"TÜRKİYE KARGAŞAYA GİRECEK ŞEKLİNDE BİR HAVA POMPALANDI"
Yılmaz, CHP'nin söylemlerinin ve sokak siyasetine yönelmesinin finans çevrelerinde güvenlik endişesi yarattığını vurgulayarak, "CHP insanları sokağa çağırdı, buna marjinal gruplar da dahil oldu. 'Gezi benzeri olaylar başlayacak, Türkiye kargaşaya girecek' diye bir hava pompalandı. Bir miktar uluslararası sermayenin dışarıya gitmesine neden olan bu güvenlik kaygısını oluşturan CHP'nin söylemleri ve sokak siyasetine yönelmesiydi. CHP bunun müsebbibi değilmiş gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, boykot çağrısında bulunmuştu. (AA)CHP lideri Özgür Özel, boykot çağrısında bulunmuştu. (AA)

Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Kutuplaşmadan en çok onlar şikâyet ediyor gibiler ama en sivri, en ötekileştirici kelimeleri de onlar kullanıyor. Sonra da demokrasiden, kutuplaşmanın zararlarından bahsediyorlar. 'Biz haklıyız. Her tarafı kırarız, dökeriz, memleketi karıştırırız' havası oluşturuyorlar. Sonra 'Niye bunlar ekonomiyi etkiledi?' diye şikâyet ediyorlar. Bu son derece tutarsız bir tavır. 'Ben haklıyım, istediğim gibi davranırım, istediğim sözü söylerim. Her tarafı da karıştırırım.' Böyle bir hak kimsede yok. Hepimizin meşru siyasete sarılması lazım. Bu ülke iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin.

Kimsenin hukukun üstünde bir konumu yok. Hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun. Yolsuzluk yapan olursa cezasını görecek, suçsuzsa suçsuzluğunu ispat edip yoluna devam edecek. Bunu siyasallaştırmak doğru değil. Seçime üç sene var. Birileri 'Ben cumhurbaşkanlığına adayım' diyor. Seçime üç sene varken adayın ilan edildiği hiç oldu mu tarihimizde? Muhtemelen bu, bekledikleri bir hukuki süreci ön alarak, siyasallaştırma çabasıydı. 'Ben aday olduğum için bu yapıldı' demek için yapılmış bir girişim. Belirli noktalarda iktidarla muhalefet ortak zemin oluşturabilmeli.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)

BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ
CHP lideri Özel'in boykot çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bir siyasetçi 'boykot' lafını kullanırken çok dikkat etmeli. 'Fahiş fiyat uygulayanları boykot edelim' dediğinizde burada bir ideolojik ayrım yok. Sayın Özgür Özel'in yaptığı çok farklı. Doğrudan siyasi, ideolojik bir ayrıştırmaya gidiyor. Bu sorumsuz bir siyaset yarın, 'Filanca AK Partili, gitmeyin oraya' eşiğine varır ve toplumu böler. Ayrıca, 'Açız açız' diye sosyal medya propagandasına yönelenler, şimdi de 'Büyük bir ekonomik tüketim gücümüz var. Bunu siyasal amaçla kullanacağız' diyorlar!" dedi.

Uluslararası ekonomiye ilişkin de konuşan Yılmaz, "Son dönemde uluslararası ekonomide en büyük etkiyi ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları oluşturuyor. 'Trump etkisi' diyebileceğimiz bir belirsizlik dönemi söz konusu. İnsanlar çok riskli olandan daha az riskli olana yöneliyor. Bu ortamda gelişmekte olan ülkelerden özellikle ABD'ye doğru bir finans çekilmesi var. İç pazarımız geniş olduğundan, dış piyasadaki etkiler nispeten ekonomimize daha az yansıyor. ABD ile geniş bir yelpazeye yayılan işbirliğimizin yanı sıra, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. (AA)

"TERÖR ÖRGÜTÜ FESHEDİLİNCE FARKLI BİR İKLİM OLACAK"
Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise "Terörsüz Türkiye'nin ana çerçevesini ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu oldu. Alt başlığı 'Kardeşliğin Yüzyılı' idi. Sayın Devlet Bahçeli tarihi bir çağrı yaptı ve bu süreç hızlandı. Mesele, terör örgütünün lağvedilmesi ve demokratik atmosferin güçlenmesi. Terör örgütü feshedilince farklı bir iklim olacak ve demokratik siyaset zemini oluşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan sokakları karıştıran CHP’ye sert tepki: Sorumsuz davranıyorlar
Pakistan Başbakanı Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider
Borsa İstanbul
Cimbom güle oynaya finalde! Konyaspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU
Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i kabul etti
Koza Altın
FETÖ’cüler yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor! Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya... İsim isim!
TBMM çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti: Aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır
CHP lideri Özel’in Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Kurum’dan sert tepki: İftira atıyorsun
Trump’tan Netanyahu paylaşımı! Az önce görüştüm dedi İran’ı işaret etti
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden kadın rahipçilerine: Hem papa hem para krizi
Şüpheli Cemil Tugay, şaibeli Özgür Çelik! CHP kurultayında yeni ifadeler: Siyasi rüşveti hemşehri ilişkisi diye yutturmaya kalktı
Google ve Meta Daron Acemoğlu’nu da çıldırttı! Tekele karşı yüzde 50 vergi önerisi
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
FETÖ fitnesi patladı! MHP lider Bahçeli’den Mümtazer Türköne’nin erken seçim yalanına tepki: Çürüklerin hevesleri boşunadır
ABD’yi karıştıran yazı! WSJ yazarı Ankara’ya düşman olan aptaldır dedi
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’daki ilk konserine hazırlanıyor!
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak