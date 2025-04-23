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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: CHP halkımızı kışkırtmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Sokağı kışkırtan CHP'ye tepki gösterdi. "Sermayeye güvenlik endişesi yaşattı" dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: CHP halkımızı kışkırtmaya çalışıyor

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Turkuvaz Medya'nın Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP'nin söylemleri ve sokak siyasetine yönelmesinin finans çevrelerinde güvenlik endişesi yarattığını vurguladı.

"Son dönemde CHP'nin insanımızı kışkırtıcı yaklaşımları var. CHP insanları sokağa çağırdı, buna marjinal gruplar da dahil oldu. 'Gezi benzeri olaylar başlayacak, Türkiye kargaşaya girecek' diye bir hava pompalandı. Bir miktar uluslararası sermayenin dışarıya gitmesine neden olan mesele, güvenlikle ilgili, ekonomik politikalarla değil" ifadesini kullandı.

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