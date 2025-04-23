Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile araya geldi: AB’den İsrail’in Gazze’deki katliamlarına ses çıkarmalarını bekliyorum

Başkan Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Külliye'de konuk etti. Görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü söyledi. Son dönemde Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti. İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini, buna Avrupa'dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN