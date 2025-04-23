23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan Çarşamba nöbetçi eczaneler listesi!

2025 yılı resmi tatil takviminin belli olmasıyla birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve bu tarihte hangi kurumların açık olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan öncesinde 22 Nisan'ın da tatil ilan edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki 23 Nisan 2025 resmi tatil mi, o gün kamu kurumları açık olacak mı? İşte konuya dair son durum!