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23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan Çarşamba nöbetçi eczaneler listesi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda eczaneler açık mı yoksa kapalı mı soruları gündeme geliyor. Bu durum, özellikle ilaç almak ya da muayene olmak isteyen vatandaşların dikkatini sağlık hizmetlerinin durumuna çevirdi. 23 Nisan Çarşamba günü acil servisleri hizmet vermeye devam ederken, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Peki 23 Nisan 2025 eczaneler tatil mi? İşte nöbetçi eczaneler listesi!

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:22
23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan Çarşamba nöbetçi eczaneler listesi!

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2025 yılı resmi tatil takviminin belli olmasıyla birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve bu tarihte hangi kurumların açık olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan öncesinde 22 Nisan'ın da tatil ilan edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki 23 Nisan 2025 resmi tatil mi, o gün kamu kurumları açık olacak mı? İşte konuya dair son durum!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

23 NİSAN ECZANELER TATİL Mİ?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için eczaneler kapalı olacak. Vatandaşların acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Türk Eczacıları Birliği ile il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda sürdürülen nöbetçi eczane uygulaması sayesinde, her şehirde belirlenen eczaneler 24 saat kesintisiz olarak açık kalacak.

Bu linkten nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz. ⤵

https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/

🔸23 Nisan Çarşamba günü Türkiye genelindeki 81 ilde hizmet verecek nöbetçi eczaneler, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

🔸Kullanıcılar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "TİTCK – Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmeti aracılığıyla bulundukları ili ve tarihi seçerek nöbetçi eczanelerin listesine ulaşabilirler.

🔸Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak doğrudan sorgulama sayfasına yönlenebilir, size en yakın açık eczaneyi öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-nobetci-eczane-sorgulama

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