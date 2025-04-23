23 Nisan AVM açık mı? Bugün 23 Nisan’da AVM çalışma saatleri: İstanbul, Ankara, Antalya

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hem çocuklar hem de aileleri için neşe dolu etkinliklerin planlandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Tatil olmasının da etkisiyle birçok vatandaş, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri alanları değerlendirmek istiyor. Bu özel günde AVM'lerin açık olup olmadığı, oyun alanlarının durumu ve mağaza çalışma saatleri, ebeveynlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bayram coşkusunu alışverişle, sinema ya da çocuk etkinlikleriyle birleştirmek isteyenler AVM planlarını buna göre şekillendiriyor.
(AA)
23 Nisan AVM açık mı?
Resmi tatil günlerinde birçok AVM açık olmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da AVM'ler kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türkiye'de AVM'ler genellikle resmi tatillerde de hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan 2025 tarihinde de alışveriş merkezlerinin açık olması bekleniyor.
(AA)
23 Nisan AVM çalışma saatleri nasıl olacak?
23 Nisan tarihinde AVM'ler genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor, ancak bazı il ve ilçelerde bu saatler değişiklik gösterebilir. Örneğin, yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM'ler kapanış saatini 23:00'e dek uzatabilir. Çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri, AVM yönetimiyle irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.