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23 Nisan AVM açık mı? Bugün 23 Nisan'da AVM çalışma saatleri: İstanbul, Ankara, Antalya

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan AVM çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ebeveynler çocuklara armağan edilen bu özel günde aktivite planları yapıyor ve oyun parklarını araştırıyor. Peki 23 Nisan AVM açık mı? 23 Nisan'da AVM çalışma saatleri nasıl? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 08:35
23 Nisan AVM açık mı? Bugün 23 Nisan’da AVM çalışma saatleri: İstanbul, Ankara, Antalya

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hem çocuklar hem de aileleri için neşe dolu etkinliklerin planlandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Tatil olmasının da etkisiyle birçok vatandaş, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri alanları değerlendirmek istiyor. Bu özel günde AVM'lerin açık olup olmadığı, oyun alanlarının durumu ve mağaza çalışma saatleri, ebeveynlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bayram coşkusunu alışverişle, sinema ya da çocuk etkinlikleriyle birleştirmek isteyenler AVM planlarını buna göre şekillendiriyor.

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23 Nisan AVM açık mı?

Resmi tatil günlerinde birçok AVM açık olmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da AVM'ler kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türkiye'de AVM'ler genellikle resmi tatillerde de hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan 2025 tarihinde de alışveriş merkezlerinin açık olması bekleniyor.

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23 Nisan AVM çalışma saatleri nasıl olacak?

23 Nisan tarihinde AVM'ler genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor, ancak bazı il ve ilçelerde bu saatler değişiklik gösterebilir. Örneğin, yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM'ler kapanış saatini 23:00'e dek uzatabilir. Çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri, AVM yönetimiyle irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.

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23 Nisan kamu kurumları ve bankalar kapalı mı, nereler kapalı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar hizmete kapalı olacaktır.

Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir.

Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin imkanı sunmaktadır.

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