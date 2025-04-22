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23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 23 Nisan Çarşamba kargolar kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı, e-ticaret üzerinden alışveriş yapan ya da kargo gönderimi gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Nisan kargolar açık mı? PTT kargo dağıtım yapılacak mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte kargoların çalışma saatleri…

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:47
23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 23 Nisan Çarşamba kargolar kapalı mı?

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23 Nisan Çarşamba günü kargoların çalışma saati ve resmi tatillerde kargolar çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Özellikle son yıllarda artan online alışveriş hacmiyle birlikte, internetten verilen siparişlerin son kullanıcıya ulaştırılmasında rol oynayan kargo şirketlerinin 23 Nisan Çarşamba günü açık olup olmayacağı konusu araştırılıyor. Peki 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte konuya dair son durum.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinde dolayı kamu kurumları ile birlikte PTT şubeleri de bu tarihte kapalı olacak. Bu nedenle PTT kargo gönderimleri ve dağıtımları 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilemeyecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Öte yandan, özel kargo firmalarının resmi tatil günlerinde çalışma durumları şirketin yoğunluğu ve iç operasyon planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, 23 Nisan'da özel bir kargo firmasından hizmet bekleyen vatandaşların doğrudan ilgili firmayla iletişime geçerek net bilgi almaları öneriliyor.