23 Nisan kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 23 Nisan Çarşamba kargolar kapalı mı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

23 Nisan Çarşamba günü kargoların çalışma saati ve resmi tatillerde kargolar çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Özellikle son yıllarda artan online alışveriş hacmiyle birlikte, internetten verilen siparişlerin son kullanıcıya ulaştırılmasında rol oynayan kargo şirketlerinin 23 Nisan Çarşamba günü açık olup olmayacağı konusu araştırılıyor. Peki 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte konuya dair son durum.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinde dolayı kamu kurumları ile birlikte PTT şubeleri de bu tarihte kapalı olacak. Bu nedenle PTT kargo gönderimleri ve dağıtımları 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilemeyecek.