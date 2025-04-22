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Ünlü ekonomi dergisi Business Insider: Türkler dünyada ilk oldu

İHA taşıyan gemi Türkiye’nin öncülüğünde sefere çıktı. Şimdi Çin de bu kervana katıldı.‘

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Ünlü ekonomi dergisi Business Insider: Türkler dünyada ilk oldu

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Ekonomi dergisi Business Insider, "TCG Anadolu'nun hava kanadını sadece helikopterlerle sınırlamak yerine, Türkler gemiyi dünyanın ilk drone taşıyıcısına dönüştürmeyi seçti" diye yazdı.

2024 Kasım ayında TB3, TCG Anadolu'dan başarılı bir şekilde kalkış ve iniş yaparak tarihe geçti. TB3, kısa güverteli bir gemiye kalkış ve iniş yapan ilk sabit kanatlı İHA oldu. TCG Anadolu'nun, bünyesinde İHA'ların yanı sıra tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabiliyor. TCG Anadolu 94 ağır tonajlı askeri araç da taşıyabiliyor.
Çin'de , 27 Aralık 2023'te Tip 076 sınıfı Sichuan adlı İHA taşıyıcısını tanıttı. 260 metre uzunluğundaki gemi, 40 bin ton taşıma kapasitesiyle şu an dünyanın en büyüğü.

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