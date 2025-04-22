Türkiye’nin Sabah’ı 40 yaşında!

Türk basının amiral gemisi ve 'Bab-ı Ali'nin devlerinden SABAH gazetesi, 40'ıncı yılını bugün kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH, özel haberleriyle Türk basınının marka gazetesi olmaya devam ediyor.



Yıllardır çocuklar, kadınlar, çalışanlar ve tüm Türkiye'nin benimsediği SABAH bugün de okuyucularının gözdesi olmayı sürdürüyor. SABAH, 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkışan hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzünü de kamuoyuna duyuran ilk gazete oldu. Manşetleriyle, Türkiye'ye kurulan tuzakları bir bir bozdu.

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