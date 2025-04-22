Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah" iftirası atan Türk Tabipler Birliği yine adındaki "Türk" vurgusuna yakışmayan alçak bir iftira ile gündemde.



TTB, Saraçhane'dek ve İstanbul genelinde CHP'nin kışkırttığı sokak eylemlerine müdahale eden şerefli Türk polisine "İşkence" ve "Kimyasal gaz" iftirası attı.



Gelişme üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.



Eminyetten yapılan açıklamada "Şikâyete bahis iddialar, mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Şöyle ki; Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır" denildi.



Emniyet Teşkilatına iftira atan TTB hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıkladı.





Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Türk Tabipler Birliği; 15.04.2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyon ürünü konularla ilgili bir şikayette bulunmuştur.



Şikâyete bahis iddialar, mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Şöyle ki; Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır.



Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır.



Teşkilat envanterimizde bulunan göz yaşartıcı gazlar, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmayıp 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, AB ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere ülkemizde de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemelerdir.



Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemleri de yasal mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır. Bu meyanda gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporları tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır.



Sosyal medyada yer alan, CİMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir. Gerçek olmayan, tamamen asılsız ithamlar ile kamuoyu nezdinde Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı bir etki oluşturmaya çalışan şikâyetin amacı, kamu düzeni ve güvenliğinin

kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri ile teşkilat mensuplarımızın açık hedef haline getirilmek istenmesidir.



Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır.



Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveri ile görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN