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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce kilo metamfetamin ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya "İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile Kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:43 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 08:43
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce kilo metamfetamin ele geçirildi!

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Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda;
🔻29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile
🔻Kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.

➡️ 2 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu (Ekran görüntüsü)İstanbul'da uyuşturucu operasyonu (Ekran görüntüsü)

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenlendik.

Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz

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