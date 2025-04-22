PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Gelin Emine Alangoya ve avukatlar arasında kriz çıktı: Evlilik zora giriyor!

İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi. Demans raporu verildi. İki avukat vasi olarak görevlendirildi. Ancak Alangoya, vasilere hesap vermek istemedi. Görevden alınmaları için atağa geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Gelin Emine Alangoya ve avukatlar arasında kriz çıktı: Evlilik zora giriyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İnan Kıraç'a 'fiili ehliyeti olmadığı' gerekçesi ile atanan iki avukat vasi ile gelin Emine Alangoya arasında kriz çıktı. Şirket içi harcamalar ve işe alımlara müdahale eden vasileri değiştirmek isteyen Alangoya adliyeden çıkmıyor.

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, Emine Alangoya ile evlenen babasının akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla evliliğinin iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Kurum yaptığı muayene ve incelemede İnan Kıraç'a, demans (bunama) teşhisi koydu. Mahkeme rapor üzerine, fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesi ile İnan Kıraç'a, avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atamıştı.

Aradan geçen süreçte ise vasiler ile İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya arasında huzursuzluklar baş gösterdi. Edinilen bilgilere göre, hesap vermekten kaçınan ve işe alımlarda başına buyruk davrandığı iddia edilen Emine Alangoya ile vasiler arasında sık sık tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine de Emine Alangoya'nın son 10 gündür İstanbul Anadolu Adliyesi'nde mekik dokuduğu ve vasilerin görevden alınması için çaba gösterdiği bilgisine belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan rozetleri taktı: AK Parti MKYK’da sürpriz! Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı
İstanbul polisi adım adım takip etti: FETÖ’nün aile imamı yakalandı! İşte dev operasyonun ilk görüntüleri
Borsa İstanbul
Emekli farklı zam! Milyonları neler bekliyor? Gelirler ne kadar artacak?
Fenerbahçe’de Kayserispor beraberliği bardağı taşırdı: Başkan Koç çok güvendiği Mourinho’ya isyan bayrağını açtı!
Terörsüz Türkiye’de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez İmralı’da Öcalan’la görüştü... Pervin Buldan okudu: Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajı
Türkiye’nin konuştuğu Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme!
TFF’ye bildirdiler: Galatasaray’dan Lucas Torreira kararı!
FETÖ’deki ’vasiyet’ savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdet’i aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin
Türkiye Esenyurt’taki tekel bayi saldırısını konuşmuştu! 2 kişinin öldüğü baskında sanıklara ceza yağdı | İşte sanıkların ifadeleri
Türksat 6A hizmete alındı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Devler Ligi faktörü
Başkan Erdoğan’dan Papa için taziye: Gazze’de soykırıma karşı durdu
CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraflar! Şüpheli Baki Aydöner, Brütüs Şükran... Fırat’ın eşi Çankaya’da Işık’ın kardeşi İGDAŞ’ta
Franciscus öldü Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak | Adaylar belli oldu
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastane açıkladı: Hayati riski çok yüksek
İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini! ’12 ay için’ dedi yatırımcı da inanamadı
Papa Francis öldü! Katolik Kilisesi’nin yeni lideri kim olacak?
Yeni keşif yükleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı: Diyarbakır’da petrol Trakya’da gaz | Enerjide tarihi rekor
ABD’deki Signalgate skandalı büyüyor! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in saldırı bilgilerini aile grubunda paylaştığı iddia edildi