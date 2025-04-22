Gelin Emine Alangoya ve avukatlar arasında kriz çıktı: Evlilik zora giriyor!

İnan Kıraç'a 'fiili ehliyeti olmadığı' gerekçesi ile atanan iki avukat vasi ile gelin Emine Alangoya arasında kriz çıktı. Şirket içi harcamalar ve işe alımlara müdahale eden vasileri değiştirmek isteyen Alangoya adliyeden çıkmıyor.



İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, Emine Alangoya ile evlenen babasının akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla evliliğinin iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Kurum yaptığı muayene ve incelemede İnan Kıraç'a, demans (bunama) teşhisi koydu. Mahkeme rapor üzerine, fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesi ile İnan Kıraç'a, avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atamıştı.



Aradan geçen süreçte ise vasiler ile İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya arasında huzursuzluklar baş gösterdi. Edinilen bilgilere göre, hesap vermekten kaçınan ve işe alımlarda başına buyruk davrandığı iddia edilen Emine Alangoya ile vasiler arasında sık sık tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine de Emine Alangoya'nın son 10 gündür İstanbul Anadolu Adliyesi'nde mekik dokuduğu ve vasilerin görevden alınması için çaba gösterdiği bilgisine belirtiliyor.

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