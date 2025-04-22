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Bursa'da devlet hastanesinde usulsüz engelli raporu skandalı! 13 gözaltı

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3'ü hastane personeli, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:24
Bursa’da devlet hastanesinde usulsüz engelli raporu skandalı! 13 gözaltı

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Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde engellilere verilen raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 8'i rapor alan, 3'ü hastane personeli, 1'i eski doktor ve 1'i eski hastane çalışanı toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alınması için usulsüz rapor alındığı iddia edilirken, soruşturma sürüyor.

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