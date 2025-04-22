SABAH 40. yaşında zalimin hainin karşısında: FETÖ ve siyonistlere karşı milletin yanında!

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40. yıl önce yayın hayatına başlayan SABAH, Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimlerine karşı sivil iradenin yanında yer aldı. Darbecilerin kirli planlarını belgeleriyle gözler önüne serdi. Yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri deşifre etti. Çevre katliamı gerçekleştirenlerini kamuoyuna duyurdu. Terör devleti İsrail'in katliamları ve Orta Doğu'daki amaçları gözler önüne serildi. Ülkenin gelişmesine destek olan projeleri kamuoyuna duyurdu. HERKES SUSARKEN FETÖ'NÜN KARANLIK İLİŞKİ AĞINI ORTAYA ÇIKARDIK

SABAH, Türk basınında ülkemizin tüm kurumlarına sızan ve yurt dışında da çok etkili olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzünü kamuoyuna duyuran ilk gazete oldu. Ülkemizde yayın yapan gazete televizyonlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisinde kalarak örgütün karanlık ilişki ağına ilişkin haber yap(a)mazken; SABAH FETÖ'nün kanlı bir örgüt olduğunu belge ve delilleriyle kamuoyuna duyurdu.

Vatandaşlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında SABAH gazetesine destek vermişti. (Takvim.com.tr) Örgütün işlediği faili meçhul cinayetler, ülkemizde ve yurt dışındaki karanlık yapılanması/temsilcileri günlerce SABAH gazetesinde işlendi. Herkesin sustuğu dönemde elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı FETÖ'nün Türkiye'yi ahtapot gibi saran kirli ağını deşifre ettik. FETÖ, SABAH'ın yayınlarından rahatsız oldu. O dönemde yargı üzerinde etkisini sürdüren örgüt, SABAH muhabirleri, yazarları ve yöneticileri hakkında davalar açtı. SABAH yılmadı ve örgütü deşifre etmeye devam etti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi yayınlarımızın haklılığını ortaya çıkardı. SABAH'ın hain örgütün kanlı yüzünü deşifre eden cesur yayınlarını "abartılı" bakan çevreler, 15 Temmuz ihaneti yaşanınca 'Az bile yazmışsınız.' diyerek SABAH'ın hakkını teslim etmek zorunda kaldılar. FETÖ'NÜN GEZİ KALKIŞMASINDA DESTEK VERDİĞİNİ BELGELEDİK

SABAH; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına, FETÖ'nün polis, hâkim ve savcılarının açık destek verdiğini belgeledi. Örgütün önemli isimlerden olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin, Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması talimatını verdiğini manşetine taşıdık. Gezi kalkışmasında çadırları yaktıran dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve orantısız güç kullanan yardımcısı Mithat Aynacı, FETÖ'den yargılandı. Mithat Aynacı, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'ni işgale gelen tanktan askeri kamuflajla çıktı.