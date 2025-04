SABAH 40. yaşında zalimin hainin karşısında: FETÖ ve siyonistlere karşı milletin yanında!

ŞEHİTLERİMİZİ HİÇ UNUTMADIK SABAH, 15 Temmuz ihanetine göğüslerine siper eden 253 şehidimizi hiç unutmadı. İhaneti yıllar geçse de şehitlerimizin hatırasını her zaman diri tuttu. 2 bin 200'e yakın gazimizin o geceki şanlı direnişini dünkü gibi toplumun hafızasında diri tutmaya gayret etti. SABAH'ın şehit ve gazilerimizi gündemde tutan yayınları geride kalan gözü yaşlı ama gururlu aileleri ve yakınları tarafından takdirle karşılandı. Şehit ve gazi yakınları her fırsatta SABAH'ın cesur yayınlara teşekkür ederek 'İyi ki SABAH var.' dediler.

ÇEVRE KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRENLERİ KAMUOYUNA DUYURDUK Çevre katliamı gerçekleştirenleri kamuoyuna duyurduk. Her fırsatta çevre savunuculuğu yapan siyasilerin Kaz Dağları'nda ağaçları kesip yerlerine villalar yaptıklarını gösteren fotoğrafları yayımladık. SABAH, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdiğini gözler önüne serdi. İmamoğlu ailesinin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçlar yok edildiği belgeledik. Arazide 11 dairenin yapıldığını tespit ettik. Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villasının olduğunu yazdık.

15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit (SABAH) Yahya Kemal Yiğit; "SABAH, 15 Temmuz'u unutmuyor, unutturmuyor. Her yıl çok kapsamlı özel ekler yapıyor. Bu yıl da SABAH'ın 15 Temmuz ekleri çok güzel oldu. Birçok şehit ailesini saatlerce dinlediniz. Acılarımızı özlemlerimizi bu sayfalara sığdırdınız. Vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhunun yer aldığı bu sayfalar, aslında tarihe bir not düşülüyor." ifadelerini kullandı.

SABAH 40 yaşında



Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakakent'te ağaç katliamı yaptığını ortaya çıkardık.

İSRAİL ZULMÜNÜN KARŞISINDA HAKLI DİRENİŞ

İsrail'in Gazze soykırımı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçiyor. 7 Ekim 2023'ten beri süren vahşi saldırılar karşısında SABAH gazetesi her gün değil her bir saniye Filistin halkının haklı direnişin yanında yer alıyor. Manşetleriyle siyonist İsrail'in katliamlarını tarihe kanlı bir not olarak düşmesini sağlıyor. Batılı medya organları başlıklarını Gazzelilere karşı silah olarak kullanırken SABAH gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak İsrail zulmünü haykırmaya usanmadan devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da SABAH gazetesi mazlumların sesi olacak...