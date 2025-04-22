SABAH 40. yaşında zalimin hainin karşısında: FETÖ ve siyonistlere karşı milletin yanında!

Turkuvaz Medya tüm markalarıyla hain FETÖ'cülerin karşısında durdu. (Takvim.com.tr)
Muhabirlerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesini ve halkın direnişini SABAH, TAKVİM ve A Haber'in internet siteleri ile ATV ve A Haber televizyonuna aktardı. Turkuvaz Medya'ya giremeyen darbeci hainler, SABAH binasına kurşun yağdırarak kaçmak zorunda kaldı.
SABAH, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği kanlı darbe girişimini "FETÖ'cü kalkışmaya milli irade tokadı" manşetiyle duyurdu, halkın kanlı terör örgütüne karşı demokrasi destanı yazdığını ifade etti. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm yaşananları kahve içerek takip ettiğini manşetimize taşıdık.
ŞEHİTLERİMİZİ HİÇ UNUTMADIK
SABAH, 15 Temmuz ihanetine göğüslerine siper eden 253 şehidimizi hiç unutmadı. İhaneti yıllar geçse de şehitlerimizin hatırasını her zaman diri tuttu. 2 bin 200'e yakın gazimizin o geceki şanlı direnişini dünkü gibi toplumun hafızasında diri tutmaya gayret etti. SABAH'ın şehit ve gazilerimizi gündemde tutan yayınları geride kalan gözü yaşlı ama gururlu aileleri ve yakınları tarafından takdirle karşılandı. Şehit ve gazi yakınları her fırsatta SABAH'ın cesur yayınlara teşekkür ederek 'İyi ki SABAH var.' dediler.
YİĞİT: "MİLLİ İRADENİN SESİ SABAH SUSARSA TÜRKİYE SUSAR"
15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, SABAH'ın 15 Temmuz özel ekini okuduğunda o geceyi tekrar yaşadığını belirterek "Bu sayfa, kızımın anı evinde olmalı." dedi. SABAH'ın hazırlattığı 15 Temmuz sayfasını Cennet'in anı evine asan şehit babası "Bu sayfalarda vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhu var. Anı evini gezen genç nesil, bu sayfaları okuyarak 15 Temmuz'u daha iyi anlayacak." dedi.
15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit (SABAH)
Yahya Kemal Yiğit; "SABAH, 15 Temmuz'u unutmuyor, unutturmuyor. Her yıl çok kapsamlı özel ekler yapıyor. Bu yıl da SABAH'ın 15 Temmuz ekleri çok güzel oldu. Birçok şehit ailesini saatlerce dinlediniz. Acılarımızı özlemlerimizi bu sayfalara sığdırdınız. Vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhunun yer aldığı bu sayfalar, aslında tarihe bir not düşülüyor." ifadelerini kullandı.
ASMAZ: "SABAH OLMASA BİZİ YALANA BOĞARLARDI"
15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber, atv ve SABAH'ı bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya'yı işgal etmek için yola çıkan darbeci askerlerin şehit ettiği Servet Asmaz'ın (44) ağabeyi Selahattin Asmaz, "Darbeciler aHaber'i, SABAH'ı susturmak için geliyorlarmış. Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlerle boğarlardı. Bunun farkındayız" İfadelerini kullandı.
SABAH, YOLSUZLUKLARI DA DEŞİFRE ETTİ
SABAH, yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri de deşifre etti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet aldığını belgeledik. Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yolsuzluk yaptığını kamuoyuna duyurduk. Vefa Salman, "resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk ve usulsüz yaptığını belgeleriyle manşetimizde yer aldı. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı ve görevinden alındı.
ÇEVRE KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRENLERİ KAMUOYUNA DUYURDUK
Çevre katliamı gerçekleştirenleri kamuoyuna duyurduk. Her fırsatta çevre savunuculuğu yapan siyasilerin Kaz Dağları'nda ağaçları kesip yerlerine villalar yaptıklarını gösteren fotoğrafları yayımladık. SABAH, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdiğini gözler önüne serdi. İmamoğlu ailesinin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçlar yok edildiği belgeledik. Arazide 11 dairenin yapıldığını tespit ettik. Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villasının olduğunu yazdık.
SABAH 40 yaşında
Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakakent'te ağaç katliamı yaptığını ortaya çıkardık.
İSRAİL ZULMÜNÜN KARŞISINDA HAKLI DİRENİŞ
İsrail'in Gazze soykırımı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçiyor. 7 Ekim 2023'ten beri süren vahşi saldırılar karşısında SABAH gazetesi her gün değil her bir saniye Filistin halkının haklı direnişin yanında yer alıyor. Manşetleriyle siyonist İsrail'in katliamlarını tarihe kanlı bir not olarak düşmesini sağlıyor. Batılı medya organları başlıklarını Gazzelilere karşı silah olarak kullanırken SABAH gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak İsrail zulmünü haykırmaya usanmadan devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da SABAH gazetesi mazlumların sesi olacak...