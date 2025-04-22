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Anne kalbi bilim insanı yaptı!

Lise öğrencisi Nisa, kalp krizi geçiren annesinden etkilendi. Arkadaşı Melike ile kendiliğinden eriyen kişiye özel stent geliştirdi. TÜBİTAK yarışmasında birinci seçildi. Kayseri'de Nisa İrem Kılıçkıran (17), annesinin rahatsızlığı ile zor günler yaşadı. Sınıf arkadaşı Melike Naz Şahan ile biyoyazıcı kullanıp nanoparçacıklı stent yaptı. Başarısını şöyle anlattı: Anneme stent takıldıktan sonra pıhtı atınca projeye karar verdim. Ürettiğimiz bu stent, ameliyattan bir süre sonra eriyor. Riskleri ortadan kaldırıyor. Ayrıca 20 kat düşük maliyetli.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Anne kalbi bilim insanı yaptı!

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Kayseri'de 12. sınıf öğrencisi Nisa İrem Kılıçkıran ve arkadaşı Melike Naz Şahan, annelerinin kalp rahatsızlığı sonrası geliştirdikleri stent ile TÜBİTAK bölge 1'incisi oldu. Projeleri, hastaların ikinci bir ameliyata ihtiyaç duymadan iyileşmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kayseri'de Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi Nisa İrem Kılıçkıran, 1 yıl önce kalp krizi geçiren annesinin yaşadığı zor sürecin ardından sınıf arkadaşı Melike Naz Şahan ve fizik öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte stent geliştirmeye karar verdi. Kılıçkıran ve Şahan, geliştirdikleri proje ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılıp bölge 1'incisi seçilerek mayıs ayında finallerde yarışmaya hak kazandı. Öğrenciler tarafından geliştirilen nanoparçacıklı stent, ameliyattan bir süre sonra kendiliğinden eriyebilyor.

Projeden bahseden Nisa İrem Kılıçkıran, "Projemizde, biyobozunur olmasına önem verdik. Bu şekilde de kişiye özel üretim sağlandı. Stentimizi bir sene gibi bir sürede geliştirdik. Stentimizin yanı sıra stent takibinin yapılabileceği bir web tabanlı sistem geliştirdik" diye konuştu.

20 KAT UCUZA
Melike Naz Şahan ise "Stentimizin dayanıklılığını büyük oranda artırdık. Ürettiğimiz stent, x birimse günümüzde kullanılan ve dışarıdan ithal olarak aldığımız metal stentler arasında 20-22 kat kadar fark vardı. Bilimi büyütmeyi hedefleyin. Bilim gençlerle büyür" dedi.

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