Anne kalbi bilim insanı yaptı!

Kayseri'de 12. sınıf öğrencisi Nisa İrem Kılıçkıran ve arkadaşı Melike Naz Şahan, annelerinin kalp rahatsızlığı sonrası geliştirdikleri stent ile TÜBİTAK bölge 1'incisi oldu. Projeleri, hastaların ikinci bir ameliyata ihtiyaç duymadan iyileşmesine yardımcı olmayı hedefliyor.



Kayseri'de Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi Nisa İrem Kılıçkıran, 1 yıl önce kalp krizi geçiren annesinin yaşadığı zor sürecin ardından sınıf arkadaşı Melike Naz Şahan ve fizik öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte stent geliştirmeye karar verdi. Kılıçkıran ve Şahan, geliştirdikleri proje ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılıp bölge 1'incisi seçilerek mayıs ayında finallerde yarışmaya hak kazandı. Öğrenciler tarafından geliştirilen nanoparçacıklı stent, ameliyattan bir süre sonra kendiliğinden eriyebilyor.



Projeden bahseden Nisa İrem Kılıçkıran, "Projemizde, biyobozunur olmasına önem verdik. Bu şekilde de kişiye özel üretim sağlandı. Stentimizi bir sene gibi bir sürede geliştirdik. Stentimizin yanı sıra stent takibinin yapılabileceği bir web tabanlı sistem geliştirdik" diye konuştu.



20 KAT UCUZA

Melike Naz Şahan ise "Stentimizin dayanıklılığını büyük oranda artırdık. Ürettiğimiz stent, x birimse günümüzde kullanılan ve dışarıdan ithal olarak aldığımız metal stentler arasında 20-22 kat kadar fark vardı. Bilimi büyütmeyi hedefleyin. Bilim gençlerle büyür" dedi.

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