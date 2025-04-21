Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-04-21 20:25:33 39.23333 28.99806 7.0 ML 3.4 Simav (Kütahya) Detay 2025-04-21 20:24:38 39.22389 28.97444 13.43 MW 4.3 Simav (Kütahya) Detay 2025-04-21 19:31:06 38.46139 37.6775 7.59 ML 1.6 Darende (Malatya) Detay 2025-04-21 19:12:41 37.96861 29.12056 13.02 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) Detay 2025-04-21 18:47:38 39.25944 28.97611 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay 2025-04-21 18:35:44 36.52611 28.75694 7.0 ML 1.1 Akdeniz - [19.89 km] Dalaman (Muğla)