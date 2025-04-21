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AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.3'lük deprem!

AFAD'ın verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20.24'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 20:33 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 20:47
AFAD duyurdu: Kütahya’da 4.3’lük deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-04-21 20:25:33 39.23333 28.99806 7.0 ML 3.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-21 20:24:38 39.22389 28.97444 13.43 MW 4.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-21 19:31:06 38.46139 37.6775 7.59 ML 1.6 Darende (Malatya) Detay
2025-04-21 19:12:41 37.96861 29.12056 13.02 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) Detay
2025-04-21 18:47:38 39.25944 28.97611 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-21 18:35:44 36.52611 28.75694 7.0 ML 1.1 Akdeniz - [19.89 km] Dalaman (Muğla)
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