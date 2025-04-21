MHP'den Devlet Bahçeli paylaşımı: "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..."

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anların yer aldığı görüntüleri kurumsal sosyal medya hesabından, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." başlığıyla paylaştı.

MHP'nin paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Paylaşımda, "Altaylardan Tunaya" şarkısı yer alırken Bahçeli'nin cebinden tesbihini çıkardığı görüldü.

MHP'nin paylaşımı (Sosyal medya hesabı)



MHP'nin Bahçeli ile paylaştığı şarkının sözleri:

Altaylardan Tuna'ya

Kızıl Çin'le arası var.

Düştük kara sevdaya,

Gönül güzel yarası var.

Düştük kara sevdaya,

Gönül güzel yarası var.

Al Bizi De Sürü Sen

Bayrak olak bürü sen,

Hele durma yürü sen,

Daha yolun yarısı var.

Hele durma yürü sen,

Daha yolun yarısı var.

