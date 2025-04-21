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Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor: 106 taşınmaza inceleme | Tam 72 yazı gitti... İBB göz ardı etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti ancak tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğünce sürece tepkisiz kaldı.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 12:47
Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz’da kaçak yapılara göz açtırmıyor: 106 taşınmaza inceleme | Tam 72 yazı gitti... İBB göz ardı etti

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)

Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)

Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)

Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)

İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr)

Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı.

İBB'YE 72 KEZ "KAÇAK YAPILARI DURDURUN" YAZISI GİTTİ... CEVAP ALINAMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi.

Ancak bu uyarılar büyük ölçüde cevapsız kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz'ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin bu duyarsız tutumu nedeniyle koruma süreçleri sekteye uğruyor.


Bakanlık, kamu yararını önceleyerek Boğaz'daki tarihi ve kültürel mirası korumak için süreci kararlılıkla yürütmeye devam edecek.

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