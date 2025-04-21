Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz’da kaçak yapılara göz açtırmıyor: 106 taşınmaza inceleme | Tam 72 yazı gitti... İBB göz ardı etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr) Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr) İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor (Takvim.com.tr) Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı. İBB'YE 72 KEZ "KAÇAK YAPILARI DURDURUN" YAZISI GİTTİ... CEVAP ALINAMADI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi. Ancak bu uyarılar büyük ölçüde cevapsız kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz'ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlerin bu duyarsız tutumu nedeniyle koruma süreçleri sekteye uğruyor.

Bakanlık, kamu yararını önceleyerek Boğaz'daki tarihi ve kültürel mirası korumak için süreci kararlılıkla yürütmeye devam edecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN