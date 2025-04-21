Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında yakalanan 3 şüpheliden 2’si Türkiye’ye iade edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı Yerlikaya, "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması (Sosyal medya hesabı) İşte Yerlikaya'nın açıklaması: "Kırmızı Bültenle Aradığımız Suçluları Yurtdışında Ortak Operasyonlarla Yakalayıp Tek Tek Ülkemize Getirmeye Devam Ediyoruz" Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor. "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve "Orkinos-Bulut" operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai'de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.