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Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında yakalanan 3 şüpheliden 2'si Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 09:04
Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında yakalanan 3 şüpheliden 2’si Türkiye’ye iade edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı

Yerlikaya, "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması (Sosyal medya hesabı)Bakan Yerlikaya'nın açıklaması (Sosyal medya hesabı)

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız Suçluları Yurtdışında Ortak Operasyonlarla Yakalayıp Tek Tek Ülkemize Getirmeye Devam Ediyoruz"

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor.

"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve "Orkinos-Bulut" operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai'de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

"Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir.

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