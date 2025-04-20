“Hells Angels” ile bağlantılı çete 46 Alman’dan 122 milyon lira vurgun yaptı!

Türkiye'de binlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandıran tele-dolandırıcılar, bu kez rotayı Almanya'ya kırdı. Alman vatandaşlarını arayıp "Adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması var" diyerek toplam 122 milyon lira vurgun yapan çete, takibe alındı.

Alman polisi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 10 kişilik çete yakalandı.

İki ülke arasında koordineli olarak yürütülen soruşturmada yakalanan ve 'Hells Angels' (Cehennem melekleri) çetesi üyesi olduğu belirlenen Ali Erdi A.'nın, Berlin'de 2014'de öldürülen Tahir Özbek cinayeti ile ilgili kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Yakalan zanlılar sorguya alındı. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.