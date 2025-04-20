Başkan Erdoğan’dan KADEM 5. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar: Sözleşme değil kanun yaşatır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı:

Batı'nın bile kurtulmak için yollar aradığı cinsiyetsizleştirme politikalarının ülkemizdeki savunuculuğunu muhalefet yapıyor.

Belediyelerde personele maaş dahi ödeyemezken bakıyorsunuz milletin kaynaklarını sapkın akımlara peşkeş çekmekten utanmıyorlar.

Toplumun temeli olan aile kurumu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır. Ailenin, aile kurmanın hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemdeyiz. Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık.

Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 Sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bugün bir kere daha ifade ediyorum.

Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz.

Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Kamu ve özel sektörün tepe noktalarında daha çok kadın görmeye alışacaksınız.

Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz.

Yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır...

KADINLARA ÇAĞRI

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı da inşallah siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz" diyerek sözlerini şöyle tamamladı: Terörsüz Türkiye çalışmalarına kadınlardan güçlü destek bekliyoruz. Terörün yol açtığı acı ve gözyaşı herkesten fazla kadınların yüreklerini dağladı. Terörün olmadığı bir Türkiye'den de en büyük faydayı kadınlar görecektir...

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve katılımcılar, birlikte fotoğraf çektirdi.