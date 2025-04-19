Başkan Erdoğan "Savaştan daha tehlikeli" diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur

Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız.
Zihinleri değiştirmeden hedeflediğimiz noktaya varamayız. Biz irfanımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ecdad 10 yıllar süren savaşta baskılar, zulümler döneminin yollarını irfanın rehberliğinde aşmayı başarmıştır.
Ömer Seyfettin, çalıştığı okulda öğretmen arkadaşlarıyla tartışırken ilim başka irfan başka diyor. Ama arkadaşları bu görüşe katılmıyorlardı. Bir gün arkadaşlarına Avusturya'dan şeker geliyor, şeker ucuzlayacak diyor. Öğretmenler inanıyor. Odaya giren hademeye de söylüyor. Hademe 'inanma beyim Avusturya şekeri bulsa kendi yer, bize niye versin,' diyor. Ömer Seyfettin arkadaşlarına siz ilminize rağmen buna inandınız ama o irfanı sayesinde bunu yutmadı. Demek ki irfan başka ilim başkaymış.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen KADEM'in 5. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı (AA)
Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Yıllardır titizlikle inşa ettiğiniz cam tavanlar paramparça oldu. Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen KADEM'in 5. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı (AA)
Yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk sahibi olduğumuz sürece orada kalacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı da inşallah siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz.
Cumhur İttifakı olarak sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye çalışmalarına sizlerden güçlü destek bekliyorum."