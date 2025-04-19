PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin izinsiz gösterisi sokakları karıştırdı: Polisle arbede çıktı! İstanbul Valisi Davut Gül'den sert tepki: En hafif tabiriyle provokasyondur

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Tünel'den Taksim’e yapmak istediği izinsiz yürüyüşte arbede çıktı. Polis barikatını aşmak isteyen gruba müdahale edildi. Vali Davut Gül, söz konusu skandala ilişkin sosyal medya hesabından sert çıkıştı bulundu. Vali Gül, " İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 04:14 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 04:40
CHP’nin izinsiz gösterisi sokakları karıştırdı: Polisle arbede çıktı! İstanbul Valisi Davut Gül’den sert tepki: En hafif tabiriyle provokasyondur

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Beyoğlu'nda yapılmak istenen izinsiz gösteri nedeniyle polis ile grup arasında arbede yaşandı. Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen izinsiz yürüyüş dolayısıyla emniyet ekipleri çevrede barikatlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

CHP'nin izinsiz gösterisine Vali Gül'den tepkiCHP'nin izinsiz gösterisine Vali Gül'den tepki

Tünel'de toplanan kalabalık uyarılara rağmen dağılmayarak polis barikatını aşmak isteyince, ekipler engellemede bulundu. Grupta bulunan bazı kişiler polislere su şişesi fırlatırken, dağılmayan kalabalık ile ekipler arasında arbede yaşandı.

CHP'nin izinsiz gösterisine Vali Gül'den tepki.CHP'nin izinsiz gösterisine Vali Gül'den tepki.

Kalabalığa sık sık sözlü uyarıda bulunan ekipler, dağılmamakta direnen göstericilere müdahale etti.

İstanbul Valisi Davut Gül. (Takvim.com.tr arşiv)İstanbul Valisi Davut Gül. (Takvim.com.tr arşiv)

VALİ GÜL'DEN SERT TEPKİ

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığının Beyoğlu'nda düzenlemek istediği izinsiz gösteriye ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum, ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Vali Gül, şöyle devam etti:

''Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş, milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak, adli süreç titizlikle takip edilecektir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
CHP’nin Yozgat mitingi gerçekleri… Çevre illerden taşıdılar yine olmadı
Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP’yi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki
Hamas heyeti Ankara’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüler! Masada kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındı
CHP’nin izinsiz gösterisi sokakları karıştırdı: Polisle arbede çıktı! İstanbul Valisi Davut Gül’den sert tepki: En hafif tabiriyle provokasyondur
Kartal’ın Göz Göz çilesi! Göztepe - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! 30 bıçak darbesi... İşte ilk ifadesi | Hangi dizilerde rol aldı?
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur
Putin’den paskalya ateşkesi! Rusya o tarihlerde bütün askeri operasyonları durduruyor
Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşecekler
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Efkan Ala’dan ziyaret sonrası açıklama | Kızından duygusal paylaşım
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı