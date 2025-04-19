CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması: İptal edilen konsere milyonlarca lira!

İzmir'de geçen yıl Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle organize edilen Gülşen konserine" ilişkin yapılan ihbar üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel ile diğer şüpheliler Burak Boran, Servet Kaya ve Halise Bölükbaşı ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P., gözaltına alındı. Konser iptal edilmesine rağmen organizasyonu yapan firmaya 2 milyon 200 bin lira ödeme yapıldığı, ortaya çıktı.

CHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.