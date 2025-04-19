PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen konseri soruşturması: İptal edilen konsere milyonlarca lira!

İzmir'de geçtiğimiz yıl Ankara’daki terör saldırısı sonrası iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Kemalpaşa Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması: İptal edilen konsere milyonlarca lira!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'de geçen yıl Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle organize edilen Gülşen konserine" ilişkin yapılan ihbar üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel ile diğer şüpheliler Burak Boran, Servet Kaya ve Halise Bölükbaşı ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P., gözaltına alındı. Konser iptal edilmesine rağmen organizasyonu yapan firmaya 2 milyon 200 bin lira ödeme yapıldığı, ortaya çıktı.

CHP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI
İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

CHPli Beşiktaş Belediyesinde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktıCHPli Beşiktaş Belediyesinde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı

CHPli belediyelerde skandallar silsilesi! İzmirde Kemalpaşa Belediyesine Gülşen konseri soruşturması: 2 tutuklamaCHPli belediyelerde skandallar silsilesi! İzmirde Kemalpaşa Belediyesine Gülşen konseri soruşturması: 2 tutuklama
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyata ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
Ayşe Barım’ın mal varlıkları mercek altında! Telefon görüşmesinde gizli villa tespit edildi
Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Cemre Çarşısı’nın açılışına katılan Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Kitap’a sürpriz ziyaret!
Şam’a saldırı mı olacak? ABD Hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir diyerek vatandaşlarına çağrıda bulundu: Suriye’den çıkın
Rams Park’ta tek kalelik gösteri! Galatasaray - Bodrum FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
Başkan Erdoğan’dan işgallere zemin hazırlayıp soykırıma susan Batı medyasına sert tepki: Nerede BBC nerede CNN!
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
Nevşin Mengü itirafçı beğenmiyor! Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ı küçümsedi: Görevi biraz sembolikti
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? DEM Parti Sözcüsü Doğan açıkladı: Durumu stabil
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!