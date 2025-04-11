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İçlerinde İmamoğlu İnşaat da var! İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 560 milyar TL zarara uğrattığı ihale sürecinin ardından soruşturmada flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme A.Ş.'nin de olduğu 101 şüpheliye ait 24 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 19:58 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 20:33
İçlerinde İmamoğlu İnşaat da var! İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı.

İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK EKİBİ TUTUKLANDI
Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 560 milyar TL zarara uğrattığı ihale sürecinin ardından soruşturmada flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

24 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 101 şüpheliye ait 24 şirkete kayyum atandı.

ARALARINDA İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

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