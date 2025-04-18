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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "ihaleye fesat" operasyonunda ikinci dalga: 12 gözaltı

Beşiktaş Belediyesi’nde adrese teslim ihaleler alan Aziz İhsan Aktaş ve Başkan Rıza Akpolat’a yönelik soruşturmada, ikinci dalga operasyonu yapıldı. Başkan Yardımcısı Yılmaz ve 11 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonunda ikinci dalga: 12 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda, Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş dahil bazı isimler hapse gönderilmişti.

Bu soruşturmayı derinleştiren savcılık, yeni bilgi belge ve deliller elde etti. Bu kapsamda suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye çalışanının gözaltına alındığı ve Mali Şube'ye götürüldüğü öğrenildi.

KEMALPAŞA'DA 5 GÖZALTI
CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik Gülşen konseri nedeniyle 'kamu harcamalarında usulsüzlük' iddiasıyla operasyon düzenlendi. Başkan Yardımcısı A.B ve 4 çalışan gözaltına alındı.

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