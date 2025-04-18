CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "ihaleye fesat" operasyonunda ikinci dalga: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda, Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş dahil bazı isimler hapse gönderilmişti.

Bu soruşturmayı derinleştiren savcılık, yeni bilgi belge ve deliller elde etti. Bu kapsamda suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye çalışanının gözaltına alındığı ve Mali Şube'ye götürüldüğü öğrenildi.



KEMALPAŞA'DA 5 GÖZALTI

CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik Gülşen konseri nedeniyle 'kamu harcamalarında usulsüzlük' iddiasıyla operasyon düzenlendi. Başkan Yardımcısı A.B ve 4 çalışan gözaltına alındı.