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Bakan Tunç'tan "55 bin kişi affedilecek" iddiasına yanıt: Af yok düzenleme var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın yayın organlarında çıkan "55 bin kişi affedilecek" yönündeki haberlere açıklık getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Bakan Tunç’tan 55 bin kişi affedilecek iddiasına yanıt: Af yok düzenleme var

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın yayın organlarında yer alan "55 bin kişi affedilecek" iddiasına yanıt verdi.

"Herhangi bir af söz konusu değil. 55 kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Bazı düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var" dedi.

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