Cemre Çarşısı’nın açılışına katılan Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Kitap’a sürpriz ziyaret!

TURKUVAZ MEDYA STANDINA DA UĞRADI Emine Erdoğan Turkuvaz Medya standına da uğradı. Turkuvaz Kitap'a ait kitapları inceleyen Emine Erdoğan, ilgisini çeken kitapları satın aldı. Emine Erdoğan, Afrika Seyahatlerim adlı kitabını imzaladıktan sonra diğer alanları ziyaret etti.

Emine Erdoğan, TOGEMDER'in geleneksel ʺCemre Çarşısıʺnın açılışına katıldı. (Ekran görüntüsü)

Tüm stantları ziyaretinin ardından çarşıdaki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, derneğin dikiş dönüşüm atölyesinde, Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege'nin eski bir kot pantolondan tasarladığı etek ve kalan parçalardan ürettikleri çantayı inceledi.

Projeleri dolayısıyla Ege kardeşleri tebrik ederek alkışlayan Erdoğan'a, derneğin ebru atölyesi sırasında hat ve ebru sanatlarıyla yapılmış tablolar hediye edildi.

Erdoğan, olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Nisanur Erbil, Nafia Kuş Aydın, Ayşe Begüm Onbaşı ve Öznur Cüre Girdi'nin çarşıdaki atölyelerde kullanılmış kağıtlardan yaptıkları kitap ayraçlarını incelerken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan paralimpik okçu Girdi, müsabakalarda kullandığı kırılan oklardan üretilen el yapımı kalemleri TOGEM-DER'e bağışladı.

Daha sonra mutfak atölyesine geçen Emine Erdoğan, sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç ile taze baharatlı peynirli kiş yaptı.

Erdoğan, merdaneyle hamur açarak kişin malzemelerini baharatlandırırken, "Usta, beğenirse beni yanına alacak." dedi. Dilimlediği kişin tadına bakıp beğenilerini dile getiren Erdoğan, mutfak atölyesinden ayrıldıktan sonra açılış programına katılan ünlü isimlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 70'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmaları da tanıtıldı.

Cemre Çarşısı, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.