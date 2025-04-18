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CHP'li belediyelerde şaşırtmayan manzara! İzmir'in Çiğli ilçesinde çöp dağı: Konteyneri aştı yola taştı

İzmir’in Çiğli ilçesinde belediye işçilerinin başlattığı grev nedeniyle çöp toplama hizmetleri durdu, ilçe adeta çöplüğe döndü. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baran Tuncel, "Havalar ısınmaya başladığı için biriken çöpler sağlık açısından tehdit oluşturacak. Sorunun kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 21:46 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 21:46
CHP’li belediyelerde şaşırtmayan manzara! İzmir’in Çiğli ilçesinde çöp dağı: Konteyneri aştı yola taştı

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CHP'li Çiğli ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp toplama hizmeti aksadı.

İzmir Çiğli'de işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. (AA)İzmir Çiğli'de işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. (AA)

Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 10 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde uzlaşıya varılamayınca, işçiler greve başladı. İş bırakma kararı sonrası bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöpler, konteyneri aşarak kaldırım ve yollara taştı.

Küçükçiğli Pazar Yeri'nde ise pazarcı esnafının tezgahlarını kaldırdığı alanda çöplerin temizlenmediği görüldü.

İzmir Çiğli'de işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. (AA)İzmir Çiğli'de işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. (AA)

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baran Tuncel, gazetecilere, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

Grev kararının halkı etkilediğini belirten Tuncel, "Havalar ısınmaya başladığı için biriken çöpler sağlık açısından tehdit oluşturacak. Sorunun kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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