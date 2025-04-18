Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı yönetmeliği güncelledi: Özel sağlık kuruluşlarında ayakta teşhis ve tedavi ile ilgili o değişiklikler

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T.C. Sağlıklı Bakanlığı, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı. Yenilenen Yönetmelik ile tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetleri konusunda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi. İşte yapılan güncellemelerin detayları:

TIP MERKEZLERİNDE KALİTE VE STANDARTLAR YÜKSELTİLDİ

Tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması zorunlu tutuldu.

Tıp merkezi bünyesinde açılacak doğum ünitelerine yönelik yeni kriterler belirlendi.

Kayıtlar ve arşivler için, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunluluğu getirildi. SAĞLIK HİZMETİ VE HASTA GÜVENLİĞİNE DAİR YENİ DÜZENLEMELER

Hasta sağlığı ve güvenliğiyle doğrudan ilişkili tüm tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendiren tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri getirildi.

24 saat hizmet veren ve şartları sağlayan tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulabilmesine imkân tanındı.

Hangi cerrahi müdahalelerin tıp merkezinde yapılabileceğine dair standartlar güncellendi.