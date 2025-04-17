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CHP'li İBB'den ödemelerini alamayınca özel halk otobüsü sahiplerinden Saraçhane'de eylem! "Genel müdürlük bizi mobbingle tehdit ediyor"

CHP'li İBB'de kriz bitmiyor... 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanırken İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş 6 milyar lira alacaklarının olduğunu belirtirken, "Saraçhane'ye geldiğimizde İETT Genel Müdürlüğü bizi mobbingle tehdit ediyor." diye konuştu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 18:29
CHP’li İBB’den ödemelerini alamayınca özel halk otobüsü sahiplerinden Saraçhane’de eylem! Genel müdürlük bizi mobbingle tehdit ediyor

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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem. (AA)İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem. (AA)

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde bir araya gelen özel halk otobüsü sahipleri, "Aynı yolu sürüyoruz, eşit muamele istiyoruz", "Ekrem Başkan esnaf çaresiz kaldı" ve "İETT'nin araçları yolda kalıyor, fatura halk otobüsçüsüne kesiliyor" yazılı pankartlar açıp, slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş, özel halk otobüsü esnafı olarak daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

İBB yetkilileriyle geçen sene 15 Mayıs'tan bu yana 4 defa görüştüklerini ve bu görüşmelerde verilen hiçbir sözün tutulmadığını dile getiren Güneş, "Her seferinde bizi farklı oyalama politikalarıyla oyalamışlardır. Önce bizlere şunu dediler. 'Seçim bitsin ödemeleriniz yapılacak.', 'İBB'ye ait mülkiyetler var, satılacak, ödemenizi yapacağız.', 'Taksi ihalesi var, yapılacak, ödemenizi yapacağız.' Bizi bu şekilde oyaladılar. Şu an içeride 3 bin 41 aracın 6 milyar lira alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem. (AA-Arşiv)İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem. (AA-Arşiv)

İETT'nin kendilerine psikolojik baskı yaptığını savunan Güneş, "Biz hakkımızı istediğimizde, Saraçhane'ye geldiğimizde İETT Genel Müdürlüğü bizi mobbingle tehdit ediyor. Ruhsatlarımızı iptal etmekle tehdit ediyor." diye konuştu.

İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem. (AA-Arşiv)İstanbul'da özel halk otobüsü sahiplerinden İBB önünde eylem. (AA-Arşiv)

Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel halk otobüsü şoförü İsmail Çağla ise esnafın 5,5 aydır alacaklarını alamadığını belirterek, "Buradan arkadaşlarımdan izin alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine şöyle bir teklifte bulunuyorum. Siz bu parayı ödeyemiyorsanız, verdiğiniz bedava kartları kaldırın bu işi bize devredin." dedi.

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