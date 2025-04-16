Uzay yolculuğuna Türkiye’den izler bıraktılar!

Tamamı kadın yolculardan oluşan 6 kişilik uzay ekibi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından önceki gün 10 dakikalığına uzaya gönderildi.



Ünlü popçu Katy Perry'nin de katıldığı yolculukta Türk izi de vardı. Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'in giyilebilir ultrason cihazı da ekiple birlikte uzaya çıktı. Dağdeviren, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti'nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim. Bu bir başlangıç!" ifadelerini kullandı.

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