Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a Adli Tıp’ta sorulan sorular ortaya çıktı: Cevapları şoke etti!

İpek Kıraç "Babamın akıl sağlığı yerinde değil" deyince İnan Kıraç adli tıp'ta heyet karşısına geçti.
Ünlü iş insanı, "Nereden mezun oldunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: Hayvan bakımı.
İpek Kıraç "Babamın akıl sağlığı yerinde değil" deyince İnan Kıraç adli tıp'ta heyet karşısına geçti.
Ünlü iş insanı, "Nereden mezun oldunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: Hayvan bakımı.
'Galatatek Üniversitesi hayvan bakımı mezunuyum" Bu, Galatasaray Lisesi'nden sonra Londra'da City College of Business'ten mezun olan İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta hangi üniversiteden mezun olduğu sorusuna verdiği yanıtı.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın evlatlık edindiği kızı İpek Kıraç, Emine Alangoya ile evliliği sonrasında babasına 'evliliğin iptali' davası açtı. İnan Kıraç'ın 'akli melekelerinin' yerinde olmadığını öne süren İpek Kıraç'ın talebiyle mahkeme İnan Kıraç'ı muayene için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.
Muayene sonrasında 'demans' (akli bunama) teşhisi konulan İnan Kıraç'a mahkeme tarafından vasi atandı. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporun iddiaya göre ayrıntıları da ortaya çıktı. Raporda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken, sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:
"26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan bunama halinin saptandığı, kişinin musab (kötülüğe uğramış) olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini anlayıp onları koruyamayacağı, ona söylenenlere ve yönlendirmelere karşı koyup kendi hür iradesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı..."
KIZIM SÖYLEDİ
Raporda, İnan Kıraç'a mahkemelik olay sorulduğunda, "Evlatlık olan kızının kendi mal varlığını almak istediği, kızının kendisinde bunama halinin olduğunu söylediğini" ifade ettiği belirtildi.
İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.
SORULAR VE YANITLAR
İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ölüm yılını ve gününü bilemedi.
O an içinde bulunduğu binanın Adli Tıp Kurumu binası olduğunu bilemedi.
Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembe gününden sonrasını sayamadı.
Saat çizip rakamları yerleştiremedi.
Gündem ile ilgili, deprem, yangın, milli yas gibi soruları bilemedi.
Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemedi.
Altı şirketi olduğunu söyledi ancak üçünün ismini sayabildi.
Muayene sırasında ara ara, "Bugün ben yokum, güya çalıştım geldim" şeklinde kendini açıklamaya çalıştığı da heyet tarafından rapora not düşüldü.