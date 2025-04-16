Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a Adli Tıp’ta sorulan sorular ortaya çıktı: Cevapları şoke etti!

İnan Kıraç. (Takvim.com.tr) 'Galatatek Üniversitesi hayvan bakımı mezunuyum" Bu, Galatasaray Lisesi'nden sonra Londra'da City College of Business'ten mezun olan İnan Kıraç 'ın Adli Tıp'ta hangi üniversiteden mezun olduğu sorusuna verdiği yanıtı. İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'ın evlatlık edindiği kızı İpek Kıraç , Emine Alangoya ile evliliği sonrasında babasına 'evliliğin iptali' davası açtı. İnan Kıraç'ın 'akli melekelerinin' yerinde olmadığını öne süren İpek Kıraç'ın talebiyle mahkeme İnan Kıraç'ı muayene için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Emine Alangoya ve İnan Kıraç. (Takvim.com.tr)





Muayene sonrasında 'demans' (akli bunama) teşhisi konulan İnan Kıraç'a mahkeme tarafından vasi atandı. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporun iddiaya göre ayrıntıları da ortaya çıktı. Raporda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken, sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

"26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan bunama halinin saptandığı, kişinin musab (kötülüğe uğramış) olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini anlayıp onları koruyamayacağı, ona söylenenlere ve yönlendirmelere karşı koyup kendi hür iradesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı..."