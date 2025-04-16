Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi!

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un, Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bronz heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Sanat Müzesi'nden törenle Türkiye'ye teslim edilen heykel, temmuz ayında getirilecek. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığı belirlenen eser için, müzede teslim töreni yapıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katıldı. Heykelin Temmuzda Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

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