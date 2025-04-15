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Doğum eylem planı üzerinden hükümeti hedef alanlara madde madde gerçekler!

Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı "Doğal olan normal doğum" yazılı pankart üzerinden muhalif kesim algı operasyonuna soyunmuştu. Ardından Sağlık Bakanlığı'ndan infial yaratılmaya çalışılan doğum pankartı hakkında açıklama geldi. Bakanlık, tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne, bebek sağlığının korunması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırladı. İşte hükümeti hedef alanlara madde madde gerçekler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 18:43
Doğum eylem planı üzerinden hükümeti hedef alanlara madde madde gerçekler!

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi futbolcuların sahaya çıktığı "Doğal olan normal doğum" yazılı pankart üzerinden muhalif kesim algı operasyonu yapmaya kalktı.

Tartışma konusu olan o pankart (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Tartışma konusu olan o pankart (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Sağlık Bakanlığı'nın normal doğuma teşvik için hazırladığı pankartı sanki bir dayatma gibi gösterip manipüle eden muhalifler sosyal medya hesaplarından algı operasyonuna soyundu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir değerlendirme ya da dayatmanın yapılmadığını, bilimsel veriler ışığında normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)

Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından, "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama yapıldı.

Normal doğumun fizyolojik bir süreç, sezaryenin ise ancak tıbbi gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir." bilgisine yer verildi.

Bilimsel araştırmaların da normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkili olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bebek açısından normal doğum, anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta, bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)

SAĞLIK BAKANLIĞI NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI
Sağlık Bakanlığı, tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne, bebek sağlığının korunması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada dünya genelinde sezaryen oranlarının artış gösterdiği; Brezilya'da sezaryen oranı yüzde 55'leri bulurken ABD'de bu oranın yüzde 31, Avrupa'da ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de sezaryen oranının son yıllarda büyük artış gösterdiği aktarılan açıklamada "2000'li yılların başında yüzde 20 civarında olan sezaryen oranları, 2013 itibarıyla yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Günümüzde ise Türkiye'de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Bu oran, dünya ortalamasının çok üzerindedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gereksiz Sezaryenleri Azaltmak için Klinik Olmayan Müdahaleler Öneri Kılavuzu'na göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sezaryen oranlarının yüzde 10-15 civarında sürdürülmesini hedef olarak göstermiş, her ülkenin kendi içinde değerlendirilmesini ve hem anne hem de bebek sağlığı açısından sezaryenin yalnızca gerekli durumlarda yapılmasını önermiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından, tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne-bebek sağlığının korunması amacıyla 'Normal Doğum Eylem Planı' hazırlanmıştır.

Normal Doğum Eylem Planı kapsamında, sağlık personelinin eğitilmesi, toplum genelinde farkındalığın artırılması, doğum hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve doğum süreçlerinin dijital desteklerle izlenmesi hedeflenmektedir. Bu planın en önemli hedeflerinden birisi de ebelerin normal doğum süreçlerindeki rolünü güçlendirmek ve anne dostu hastane standartlarını yaygınlaştırmaktır."

Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)

"SEZARYEN HEKİM KARARIYLA GEREKLİLİK OLDUĞUNDA UYGULANIR"
Açıklamada, normal doğumun fizyolojik bir süreç, sezaryen doğumun ise ancak tıbbi gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntem olduğu belirtilirken sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmaların, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

Normal doğum yönteminin doğal sürecin bir parçası olarak değerlendirildiği ve sağlıklı bir gebelik döneminden sonra anne ve bebek açısından pek çok avantaj sağladığı kaydedilen açıklamada "Sezaryen ancak normal doğumun risklerinin sezaryenin risklerinden daha fazla olduğu durumlarda annenin ve bebeğin hayatını kurtarmak amacıyla uygulanır. Sezaryen cerrahi bir müdahaledir ve hekim kararıyla gereklilik olduğunda uygulanır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir. Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir. Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumlarını da normal yolla yapabilir. İleriki hayatında geçirebileceği karın ameliyatları için bir risk taşımaz. Normal doğum, doğum sayısını sınırlandırmaz. Hastanede kalış süresi sezaryen ameliyatına oranla daha kısadır. Normal doğum, bebeğin doğum kanalından çıkarken akciğerlerindeki sıvının çok büyük kısmının boşalmasına ve nefesini daha rahat almasına yardımcı olur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Normal doğumda genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz."

Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı! İşte normal doğumun avantajları (AA)

NORMAL DOĞUMUN AVANTAJLARI
* Doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir.

* Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir.

* Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumlarını da normal yolla yapabilir. İleriki hayatında geçirebileceği karın ameliyatları için bir risk taşımaz.

* Normal doğum, doğum sayısını sınırlandırmaz.

* Hastanede kalış süresi sezaryen ameliyatına oranla daha kısadır.

* Normal doğum, bebeğin doğum kanalından çıkarken akciğerlerindeki sıvının çok büyük kısmının boşalmasına ve nefesini daha rahat almasına yardımcı olur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır.

* Normal doğumda genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz.

Sağlık Bakanlığından doğum pankartı hakkında açıklamaSağlık Bakanlığından doğum pankartı hakkında açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan doğum pankartı hakkında açıklama

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