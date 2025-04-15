Zirai don TBMM gündeminde! Araştırma komisyonu kuruluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, son dönemde etkili olan zirai don olaylarının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla verilen ortak önerge oy birliğiyle kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, son dönemde etkili olan zirai don olaylarının tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla verilen ortak önerge oy birliğiyle kabul edildi.
Kabul edilen önerge kapsamında, zirai donun tarım sektörü üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerinin tespit edilmesi, alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulacak.