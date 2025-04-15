Zirai don TBMM gündeminde! Araştırma komisyonu kuruluyor (AA)

Kabul edilen önerge kapsamında, zirai donun tarım sektörü üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerinin tespit edilmesi, alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulacak.