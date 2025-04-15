Valilik'ten "siyasi operasyon" iddialarına yalanlama!

Sosyal medya platformlarında yer alan "siyasi operasyon" iddialarına Ankara Valiliği'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın tamamen asayiş suçlarına yönelik ve belli periyotlarla sürdürülen huzur uygulamalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Ankara Valiliğinden emniyetin 12/12 çalışma sistemine ilişkin açıklama yapıldı. (Takvim.com.tr. ekran görüntüsü)



Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğünün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili bazı iddiaların yer aldığının görüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:



"Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır."