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BEKÇİ ALIMI 2025 HABERLERİ | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illerde alım olacak, şartları nedir?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarına ilişkin yeni ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı. Gaziantep, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacak olan alımlar için başvuru tarihleri ve şartları adaylar tarafından takip ediliyor. Peki 2025 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illerde alım olacak, şartları nedir? İşte konuya dair son durum!

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 08:50
BEKÇİ ALIMI 2025 HABERLERİ | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illerde alım olacak, şartları nedir?

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2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bekçi alım süreci vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adayların, belirtilen tarihlerde ve şehirlerdeki ilanlara İŞKUR üzerinden başvurarak süreçte yer alması bekleniyor. Peki bekçi başvuru şartları nedir? İşte şehir şehir güncel bekçi alımı detayları…

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

2025 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR üzerinden yayınlanan 2025 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanlarının il ve tarih bilgileri:

🔸İstanbul – 16.04.2025

🔸İzmir – 06.05.2025

🔸Gaziantep – 09.05.2025

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI

2025 yılına ait İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanlarının şehir ve tarih bilgilerine aşağıdan ulaşabilir, başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için tıklayabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=2164&pageNumber=1