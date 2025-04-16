BEKÇİ ALIMI 2025 HABERLERİ | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illerde alım olacak, şartları nedir?

2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bekçi alım süreci vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adayların, belirtilen tarihlerde ve şehirlerdeki ilanlara İŞKUR üzerinden başvurarak süreçte yer alması bekleniyor. Peki bekçi başvuru şartları nedir? İşte şehir şehir güncel bekçi alımı detayları…

İŞKUR üzerinden yayınlanan 2025 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanlarının il ve tarih bilgileri:

2025 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

(Kaynak:AA)

BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI

2025 yılına ait İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanlarının şehir ve tarih bilgilerine aşağıdan ulaşabilir, başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için tıklayabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=2164&pageNumber=1