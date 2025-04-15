Uluslararası suç çetelerine Orkinos-Bulut operasyonu: 234 üst düzey isim gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(Uluslararası uyuşturucu operasyonu) 9'u yurt dışı, 225'i yurt içindeki 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı" dedi.
Yerlikaya suç örgütlerinin 13 Milyar TL'lik mal varlıklarına el konulduğunu belirtti.
Yerlikaya şunları söyledi:
"Bugün sabah saatlerinde; çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik: Bu operasyon; Ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan, ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan, organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti.
Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı Orkinos-Bulut Operasyonu düzenlendi
OPERASYONUMUZUN ADI: ORKİNOS-BULUT
"Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu'nda, 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu 9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüpheli yakalandı.
Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı 5 ülkede Orkinos-Bulut Operasyonu düzenlendi
MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz,127 araç,113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk"