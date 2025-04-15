Uluslararası suç çetelerine Orkinos-Bulut operasyonu: 234 üst düzey isim gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(Uluslararası uyuşturucu operasyonu) 9'u yurt dışı, 225'i yurt içindeki 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı" dedi.

Yerlikaya suç örgütlerinin 13 Milyar TL'lik mal varlıklarına el konulduğunu belirtti.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde; çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik: Bu operasyon; Ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan, ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan, organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti.