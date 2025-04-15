İmamoğlu'nun "Atatürk" istismarı isyan ettirdi! CHP'li Veysi Uyanık "Sana bakan İstanbul'daki skandalları görür" dedi... Oğlu PM'den çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, "Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek"
ve "ihaleye fesat karıştırmak"
gibi bir dizi suçtan hüküm giydi.
Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini hedef alan sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri'de gerçekleştirildi.
İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: BANA BAKAN ATATÜRK'Ü GÖRÜR
İmamoğlu duruşmada "Bana bakan Atatürk'ü görür" diyerek suç savunması yapmaya çalıştı.
Bu hamle sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken bizzat CHP'li isimler Atatürk'ün suç savunmasında maske olarak kullanıldığını belirtip isyan etti.
CHP delegesi Veysi Uyanık (Takvim.com.tr)
CHP DELEGESİ İSYAN ETTİ: ATATÜRK'ÜN MİRASINA SALDIRIDIR
O isimlerden biri de CHP Bitlis önceki dönem il başkanı ve kurultay delegesi Veysi Uyanık oldu.
Uyanık, "Ekrem İmamoğlu'nun "Bana Bakan Atatürk'ü Görür" İfadesini Tepkiyle Reddediyorum. İmamoğlu'nun bu küstah iddiası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mirasına yapılmış saygısız bir saldırıdır! Atatürk'ün adını, kişisel siyasi çıkarlarına alet etme cüretini gösteren bu zihniyet, CHP'nin kurucu değerleriyle asla bağdaşmaz" dedi.
"İMAMOĞLU'NA BAKINCA ATATÜRK'Ü DEĞİL İSTANBUL'DAKİ SKANDALLARI GÖRÜYORUM"
İmamoğlu'na baktığında Atatürk'ün devrimci ruhunu değil, İstanbul'da yaşanan skandalları, belediye kaynaklarının hesapsız kullanılmasını ve CHP'yi adım adım kişisel iktidar projesine dönüştürme çabası gördüğünü ifade eden CHP'li Uyanık, "Parti yönetiminin bu rezalete sessiz kalması ise ihanet boyutundadır! Atatürk'ün partisi, bir belediye başkanının kişisel egosunu tatmin etmek için kurulmadı! Bugün CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'nun bu pervasız söylemlerini kınayacak yerde, adeta ona alkış tutuyor. Bu suskunluk, partimizin temellerini kemiren bir ihanettir" ifadelerini kullandı.
CHP delegesi Veysi Uyanık (Takvim.com.tr)
Uyanık'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Biz, gerçek CHP'liler olarak bu kepazeliğe seyirci kalmayacağız! Atatürk'ü anmak, O'nun fikirlerini savunmak ve bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır.
İmamoğlu'nun yaptığı gibi siyasi rant malzemesi yapmak değildir.
CHP yönetimi ya bu çürümüş zihniyete dur diyecek ya da tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaktır.
Atatürk'ün partisini, şahsi hırsların oyuncağı haline getirmeye asla izin vermeyeceğiz.