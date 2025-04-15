İmamoğlu'nun "Atatürk" istismarı isyan ettirdi! CHP'li Veysi Uyanık "Sana bakan İstanbul'daki skandalları görür" dedi... Oğlu PM'den çıktı

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz (Takvim.com.tr)







"SEN KİMSİN DE SANA BAKINCA ATATÜRK'Ü GÖRÜR MİLLET? HADSİZ VE TERBİYESİZ!"



Eski CHP'li Öztürk Yılmaz ise İmamoğlu'nun 'Bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür' sözlerine ateş püskürdü.



"Sen kimsin de sana bakınca Atatürk'ü görür millet? Hadsiz ve terbiyesiz! Şımarık ve seviyesiz! Zübük!" diyen Yılmaz, "Sana bakınca aynı anda Atatürkçüleri kandırmak için Nutuk; muhafazakarları kandırmak için Kuran; solcuları kandırmak için Nazım Hikmet okuduğunu söyleyerek bütün düğmelere basan trajikomik birini görüyorum" dedi.

"BİR DAHA ATATÜRK'Ü AĞZINA ALMA, SEN PARAGÖZ BİR MÜTEAHHİTSİN"



İmamoğlu'na "Bir daha Atatürk'ü ağzına alma" çağrısı yapan Öztürk Yılmaz, "Seni para dağıttığın medya tetikçilerin şımarttı. Sen de cahil cüretiyle kendini bir şey sandın! Altyapısız ve donanımsız. Senin ne olmayan eğitimin, ne de terbiye edilmemiş egon bu millette Atatürk hissi uyandırır. Bir daha Atatürk'ü ağzına alma! Sen bölücülere vatan, Türk Milliyetçilerine Turan, siyasal islamcılara Kuran, laiklere Atatürk maskesiyle yürüyen paragöz bir müteahhitsin! İmamoğlu İnşaat ile Türkiye Cumhuriyetini karıştırma" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



