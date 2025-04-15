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İmamoğlu'nun "Atatürk" istismarı isyan ettirdi! CHP'li Veysi Uyanık "Sana bakan İstanbul'daki skandalları görür" dedi... Oğlu PM'den çıktı

Ekrem İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı. Kürsüde "Bana bakan Atatürk'ü görür" diyerek hüküm giydiği suçlardan kendini aklamaya yeltendi. "Beni değil Atatürk'ü yargılıyorlar" algısı uyandırıp kitleleri provoke etmeyi hedefledi. Atatürk istismarına bizzat CHP'li isimlerden tepki geldi. Oğlu Özgür Özel'in PM listesinde olan CHP'li Veysi Uyanık, "İmamoğlu'nun bu küstah iddiası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mirasına yapılmış saygısız bir saldırıdır" dedi. Eski CHP'li Öztürk Yılmaz ise "Bir daha Atatürk'ü ağzına alma sen paragöz bir müteahhitsin" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:54
İmamoğlu’nun Atatürk istismarı isyan ettirdi! CHP’li Veysi Uyanık Sana bakan İstanbul’daki skandalları görür dedi... Oğlu PM’den çıktı

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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi bir dizi suçtan hüküm giydi.

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini hedef alan sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri'de gerçekleştirildi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: BANA BAKAN ATATÜRK'Ü GÖRÜR

İmamoğlu duruşmada "Bana bakan Atatürk'ü görür" diyerek suç savunması yapmaya çalıştı.

Bu hamle sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken bizzat CHP'li isimler Atatürk'ün suç savunmasında maske olarak kullanıldığını belirtip isyan etti.

CHP delegesi Veysi Uyanık (Takvim.com.tr)CHP delegesi Veysi Uyanık (Takvim.com.tr)

CHP DELEGESİ İSYAN ETTİ: ATATÜRK'ÜN MİRASINA SALDIRIDIR

O isimlerden biri de CHP Bitlis önceki dönem il başkanı ve kurultay delegesi Veysi Uyanık oldu.

Uyanık, "Ekrem İmamoğlu'nun "Bana Bakan Atatürk'ü Görür" İfadesini Tepkiyle Reddediyorum. İmamoğlu'nun bu küstah iddiası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mirasına yapılmış saygısız bir saldırıdır! Atatürk'ün adını, kişisel siyasi çıkarlarına alet etme cüretini gösteren bu zihniyet, CHP'nin kurucu değerleriyle asla bağdaşmaz" dedi.

"İMAMOĞLU'NA BAKINCA ATATÜRK'Ü DEĞİL İSTANBUL'DAKİ SKANDALLARI GÖRÜYORUM"

İmamoğlu'na baktığında Atatürk'ün devrimci ruhunu değil, İstanbul'da yaşanan skandalları, belediye kaynaklarının hesapsız kullanılmasını ve CHP'yi adım adım kişisel iktidar projesine dönüştürme çabası gördüğünü ifade eden CHP'li Uyanık, "Parti yönetiminin bu rezalete sessiz kalması ise ihanet boyutundadır! Atatürk'ün partisi, bir belediye başkanının kişisel egosunu tatmin etmek için kurulmadı! Bugün CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'nun bu pervasız söylemlerini kınayacak yerde, adeta ona alkış tutuyor. Bu suskunluk, partimizin temellerini kemiren bir ihanettir" ifadelerini kullandı.

CHP delegesi Veysi Uyanık (Takvim.com.tr)CHP delegesi Veysi Uyanık (Takvim.com.tr)


Uyanık'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz, gerçek CHP'liler olarak bu kepazeliğe seyirci kalmayacağız! Atatürk'ü anmak, O'nun fikirlerini savunmak ve bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır.

İmamoğlu'nun yaptığı gibi siyasi rant malzemesi yapmak değildir.

CHP yönetimi ya bu çürümüş zihniyete dur diyecek ya da tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaktır.

Atatürk'ün partisini, şahsi hırsların oyuncağı haline getirmeye asla izin vermeyeceğiz.

CHP delegesi Veysi Uyanık'ın oğlu Hakan Uyanık aynı zamanda PM üyesi (Takvim.com.tr)CHP delegesi Veysi Uyanık'ın oğlu Hakan Uyanık aynı zamanda PM üyesi (Takvim.com.tr)



BOMBA DETAY: OĞLU PM ÜYESİ ÇIKTI

"CHP yönetimi ya bu çürümüş zihniyete dur diyecek ya da tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaktır" diyen CHP delegesi Veysi Uyanık'n oğlu Hakan Uyanık'ın Özgür Özel'in olağanüstü kurultaydaki anahtar listesinden PM'ye girdiği ortaya çıktı.

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz (Takvim.com.tr)Eski CHP'li Öztürk Yılmaz (Takvim.com.tr)



"SEN KİMSİN DE SANA BAKINCA ATATÜRK'Ü GÖRÜR MİLLET? HADSİZ VE TERBİYESİZ!"

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz ise İmamoğlu'nun 'Bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür' sözlerine ateş püskürdü.

"Sen kimsin de sana bakınca Atatürk'ü görür millet? Hadsiz ve terbiyesiz! Şımarık ve seviyesiz! Zübük!" diyen Yılmaz, "Sana bakınca aynı anda Atatürkçüleri kandırmak için Nutuk; muhafazakarları kandırmak için Kuran; solcuları kandırmak için Nazım Hikmet okuduğunu söyleyerek bütün düğmelere basan trajikomik birini görüyorum" dedi.

"BİR DAHA ATATÜRK'Ü AĞZINA ALMA, SEN PARAGÖZ BİR MÜTEAHHİTSİN"

İmamoğlu'na "Bir daha Atatürk'ü ağzına alma" çağrısı yapan Öztürk Yılmaz, "Seni para dağıttığın medya tetikçilerin şımarttı. Sen de cahil cüretiyle kendini bir şey sandın! Altyapısız ve donanımsız. Senin ne olmayan eğitimin, ne de terbiye edilmemiş egon bu millette Atatürk hissi uyandırır. Bir daha Atatürk'ü ağzına alma! Sen bölücülere vatan, Türk Milliyetçilerine Turan, siyasal islamcılara Kuran, laiklere Atatürk maskesiyle yürüyen paragöz bir müteahhitsin! İmamoğlu İnşaat ile Türkiye Cumhuriyetini karıştırma" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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