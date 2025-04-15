2 Nisan boykotuna kızıp CHP üyelik kartını kırmıştı! AK Parti’ye geçti

Esnaf Hamza Doğan AK Parti'ye katıldı (İHA)

NE OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. Boykot çağrısı CHP'li esnafı da isyan ettirmişti.

CHP üyesi olduğunu belirten esnaf Hamza Doğan, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini söyleyerek üye kartını kırmıştı.

"ZATEN ETRAFIMIZ DÜŞMANLA SARILI"

Yapılan boykota karşı olduğunu belirten Doğan, "Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kart da cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.