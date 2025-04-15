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Dünya siyasetine Başkan Erdoğan ayarı!

Başkan Tayyip Erdoğan, Antalya’da görüşme rekoru kırdı. 14 devlet ve hükümet başkanı ve 1 özerk yönetim lideriyle toplantı yaptı.Tarihi görüşmelerde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bir an önce sona erdirilmesi ve Suriye’deki gelişmeler ilk sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Dünya siyasetine Başkan Erdoğan ayarı!

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Başkan Erdoğan, 3 gün süren Antalya Diplomasi Forumu'nda, 14 devlet ve hükümet başkanı ile 1 özerk yönetim lideriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Başkan Erdoğan, dünyaya Türkiye politikalarını anlattı, liderler dikkatle dinledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü.Yoğun katılım ile gerçekleştirilen forumda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan, 6 bini aşkın kişi ağırlanırken, Erdoğan 14 devlet ve hükümet başkanı ve 1 özerk yönetim lideriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele, Ukrayna'da kalıcı barışın tesisi gibi konularda Türkiye'nin mesajları ve beklentileri ön plana çıktı.

Erdoğan, "Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek" temasıyla düzenlenen 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Suriye, Sierra Leone, Somali ve Sudan devlet başkanları ile Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin, Katar, Libya Macaristan başbakanları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşen Erdoğan, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinde işbirlğinin iki ülkenin menfaatine olduğunu kaydetti. Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov'u da kabul eden Erdoğan, birçok alanda işbirliğini derinleştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi.

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