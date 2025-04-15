Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Saat 15.24'te başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Külliye'deki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya Diplomasi Forumu'na 21 devlet ve hükmet başkanı katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu (Ekran görüntüsü)

155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı yer aldı.

MUHALEFET SERT TEPKİ

Dış politikada hedeflerimizi gerçeği dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Muhalefet Batı'ya yalvarırken Türkiye'nin itibarını küresel düzeyde artırmaya çalışıyoruz. Mandacılık anlayışından kurtulamayan muhalefetin bunları anlaması zaten mümkün değildir. Onlar bırakın dünyayı okumayı burunlarının dibini görmekten acizler.



Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutupbaşı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.



İSRAİL'E SURİYE AYARI

Türkiye her komşusunun dostunun kardeşinin kendisinden emin olduğu bir ülkedir. Kışkırtmalar karşısındaki serin duruşumuz kimseyi aldatmasın. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır. Kim Suriye'yi ve Türkiye'yi bölmek isterse bizi Suriye ile birlikte karşısında bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.

Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli.

TARIM ALANLARINDA DON

Don olaylarında zararlar tespit ediliyor. Çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Stratejik ürünlerde arzı etkileyecek risk bulunmuyor. Kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gruplarında hasar oluştu.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ

25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini gençlerle paylaşmak istiyoruz.