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Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Kabine'de iç ve dış politikanın yanı sıra terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve enflasyon konuları masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 19:19
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Saat 15.24'te başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Külliye'deki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya Diplomasi Forumu'na 21 devlet ve hükmet başkanı katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu (Ekran görüntüsü)Antalya Diplomasi Forumu (Ekran görüntüsü)

155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcı yer aldı.

MUHALEFET SERT TEPKİ
Dış politikada hedeflerimizi gerçeği dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Muhalefet Batı'ya yalvarırken Türkiye'nin itibarını küresel düzeyde artırmaya çalışıyoruz. Mandacılık anlayışından kurtulamayan muhalefetin bunları anlaması zaten mümkün değildir. Onlar bırakın dünyayı okumayı burunlarının dibini görmekten acizler.

Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutupbaşı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.

İSRAİL'E SURİYE AYARI
Türkiye her komşusunun dostunun kardeşinin kendisinden emin olduğu bir ülkedir. Kışkırtmalar karşısındaki serin duruşumuz kimseyi aldatmasın. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır. Kim Suriye'yi ve Türkiye'yi bölmek isterse bizi Suriye ile birlikte karşısında bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz.

Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli.

TARIM ALANLARINDA DON
Don olaylarında zararlar tespit ediliyor. Çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Stratejik ürünlerde arzı etkileyecek risk bulunmuyor. Kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gruplarında hasar oluştu.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ
25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini gençlerle paylaşmak istiyoruz.

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