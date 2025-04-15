AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özelin açıklamalarına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır" ifadelerini kullandı.



Özel'in geldiği alanın siyaset karşıtlığı olduğunu kaydeden Çelik, "Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özel'in geldiği nokta ise tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu" dedi.

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