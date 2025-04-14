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İstanbul Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 880 KG SKUNK ele geçirildi 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Başakşehir'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 880 Kg SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Baskında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 07:56 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 08:28
İstanbul Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu: 880 KG SKUNK ele geçirildi 7 şüpheli yakalandı

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İstanbul Başakşehir'de zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 880 Kg SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

880 KG SKUNK ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüphelinin yakalandığı bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Başakşehir'de 880 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi."

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda;
777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 Kg SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Operasyondan görüntüler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Operasyondan görüntüler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir 'de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyondan görüntüler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Operasyondan görüntüler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.

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