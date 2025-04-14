İstanbul Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu: 880 KG SKUNK ele geçirildi 7 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüphelinin yakalandığı bildirdi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 Kg SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Operasyondan görüntüler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir 'de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.