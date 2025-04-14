Cezaevi ekosistemine darbe: İmamoğlu’ndan itirafçı olmak isteyenlere tehdit! CHP’li Akdoğan Silivri’de kurulan ağı ifşa etti

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Necati Özkan'ın da olduğu 14 tutuklu Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki cezaevlerine gönderildi.
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Necati Özkan'ın da olduğu 14 tutuklu Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki cezaevlerine gönderildi.
Tutukluların Silivri Cezaevi'nde Murat Ongun'un yönlendirmesiyle avukatlar aracılığıyla bir iletişim ağı kurdukları, bu yolla itirafçı olmak isteyenlerin baskı altına alınarak engellenmeye çalışıldığı, nakil kararının bu nedenle alındığı iddia edildi.
İl dışına sevk edilen tutukluların isimleri şöyle:
Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Necati Özkan, Hüseyin Köksal, Mustafa Nihat Sütlaş, Serdal Taşkın, Murat Kapki, Adem Soytekin, Murat İlbak, Ömür Yılmaz, Eyüp Subaşı...
CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Silivri'de kurduğu iletişim ağını ifşa etmişti. Akdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı notların diğer tutuklulara avukatlar aracılığıyla ulaştırıldığını, Murat Ongun'un hazırladığı raporların Ekrem İmamoğlu'na geri getirildiğini HALK TV'de anlatmıştı.
Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. Avukatına veriyor. 'Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın' diyor. Sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor, o da götürüp sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" demişti.
ONGUN TEHDİT ETTİ
Tutuklanan bazı isimlerin tanık veya itirafçı olmak istemesi üzerine İmamoğlu'nun danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun'un avukatlar üzerinden konuşmasını olası gördükleri kişilere ve ailelerine baskı yaptığı ortaya çıktı.
Avukat ağının tutuklu yakınlarının konuşması halinde sonuçların ağır olacağı mesajı iletildi.
BATUHAN ALTINBAŞ