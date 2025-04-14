Cezaevi ekosistemine darbe: İmamoğlu'ndan itirafçı olmak isteyenlere tehdit! CHP'li Akdoğan Silivri'de kurulan ağı ifşa etti (Takvim.com.tr)



CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Silivri'de kurduğu iletişim ağını ifşa etmişti. Akdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı notların diğer tutuklulara avukatlar aracılığıyla ulaştırıldığını, Murat Ongun'un hazırladığı raporların Ekrem İmamoğlu'na geri getirildiğini HALK TV'de anlatmıştı.

Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. Avukatına veriyor. 'Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın' diyor. Sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor, o da götürüp sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" demişti.