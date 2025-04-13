Amasya’da 4,6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi: Olumsuz durum var mı? Bakan Yerlikaya ve Valilikten açıklama geldi

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya 'nın Taşova ilçesi olan 4.6 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

BİR AÇIKLAMA DA AMASYA VALİLİĞİ'NDEN

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43'te merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem. (İHA)

SAMSUNDAN HİSSEDİLDİ

4,6 büyüklüğündeki deprem, Amasya'nın yanı sıra Samsun, Tokat ve Sivas'ta da şiddetli şekilde hissedildi. Samsun'da güvenlik kameralarına da yansıyan depremde panik olan vatandaşlardan bazıları, yağmurlu havaya rağmen evlerinden ve iş yerlerinden çıkarak bir süre sokakta beklediler.

Büyük bir sarsıntı hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bir anda sarsıntı hissettik. İlk önce başımız dönüyor zannettik ama sonra eşyaların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık. O yüzden kendimizi dışarı attık ama yağmurdan dolayı bina diplerinde beklemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandılar.

Depremin ardından vatandaşlar belirli bir süre bekledikten sonra gündelik işlerine devam ettiler.