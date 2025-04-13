ADF’ye Suriye damgası! Her detay değenlendirildi | İsrail’in Suriye’de ne işi var?

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), "Mini Bileşmiş Milletler" olarak nitelendirildi. 140 ülkeden 4 bine yakın katılımcının yer aldığı toplantıda Suriye ile ilgili her detay değerlendirildi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara'nın foruma katılımı özellikle yabancı konukların radarına girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin geleceği ve Ortadoğu konusunda başta İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştiren söylemleri destek görürken, Şara'nın forumdaki varlığı Suriye yönetiminin Ankara ile benzer bakış açısını teyit etti. ADF, Uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olan Suriye yönetimine, ülkedeki sorunları gündeme getirmesi için önemli bir fırsat alanı olarak değerlendirildi.

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ADF'de Ortadoğu ve Suriye konusunu öne çıkaran paneller ilgi ile izlendi. Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Carl Skau uluslararası topluma yaptırımların hafifletilmesi ve Suriye halkı için "hızlı bir değişim" sağlayacak programlara yatırım yapılmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da ADF'ye geldi. Ama iki mevkidaş, ayrı ayrı ikili temaslar gerçekleştirdi. ADF'de yakın radara alınan panellerden biri de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın katılımıyla gerçekleşen "Kafkaslarda Bölgesel İşbirliği Fırsatları" paneliydi. Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması metninde anlaşması üzerine gerçekleşen etkinlik ADF'nin barış ve istikrar noktasında üstlendiği misyonu gözler önüne serdi.